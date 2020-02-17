12 شاحنة تعبر الوديعة لإغاثة محافظات يمنية

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 12 شاحنة إغاثية في الفترة من 5 فبراير 2020، إلى 17 فبراير 2020، تحمل 2,300 سلة غذائية تزن 199طنًا و800 كيلوجرام، ومواد إيوائية تحتوي على 260 خيمة و400 بساط تزن 33 طنًا و200 كيلوجرام، تستهدف محافظات الجوف، سقطرى، مأرب.

وهذه المعونات تأتي امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

ائتلاف الخير

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس مواد إيوائية شملت 91 خيمة و178 بطانية للنازحين من صعدة إلى مدينة مأرب في محافظة مأرب، استفاد منها 91 أسرة.

كما وزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير، مواد إيوائية شملت 300 خيمة و1,800 بطانية و600 بساط في مديريات ثمود و رماه والقف والسوم بمحافظة حضرموت، استفاد منها 300 أسرة بواقع 1,800 فرد. ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي يقدمه المركز للمحتاجين من أبناء الشعب اليمني الذين يعانون من نقص المواد الإيوائية في فصل الشتاء.

رحلة ترفيهية

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة رحلة ترفيهية للأطفال الذين سبق تجنيدهم من قبل الميليشيات الحوثية إلى الأماكن التاريخية والسياحية في محافظة مأرب.

وتأتي الرحلة ضمن أنشطة الدورة السادسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن والتي يخضع فيها 27 طفلا إلى تأهيل مكثف ومتنوع ما بين النفسي والاجتماعي والتعليمي بهدف إعادة دمجهم بالمجتمع والتخلص من آثار القتال. وتعرف الأطفال في رحلتهم على أماكن تاريخية لها قيمة حضارية وعلمية تزخر بها محافظة مأرب وهو ما أعطى الرحلة أهميتها وفائدتها المتنوعة للأطفال.

مكافحة العمى

أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ليبريفيل في جمهورية الجابون أمس، 35 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، وكشفت على 760 شخصا، كما جرى توزيع 550 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلا جراحيا، وذلك خلال اليوم الثاني من بدء الحملة.

حقائب شتوية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 500 حقيبة شتوية في مديرية سوات بإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,500 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

شحنات إغاثية لليمن

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2,300

سلة غذائية

199

طنًا و800 كيلوجرام

260

خيمة

400

بساط

المحافظات

01 الجوف

02 سقطرى

03 مأرب