الجبير يناقش الأوضاع الدولية مع وفد الكونجرس

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، أمس، وفدا من مستشاري ومساعدي أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكي. وجرى -خلال اللقاء- استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، في ظل مرور 75 عاما على تأسيسها، وسبل تطويرها في كثير من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية. كما استقبل نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله سالم المعطاني، في مكتبه بمقر المجلس في الرياض، وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي.

اهتمام ودعم

أكد المعطاني أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تشتركان وتتفقان في عدد من المفاهيم الإنسانية، وتعملان على مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف في العالم، وأن تبادل هذه الزيارات يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بمستوى العلاقات التي تربط المملكة بالولايات المتحدة على كل السبل، سياسيا واقتصاديا وثقافيا. وأشار إلى أن المملكة تولي القضية الفلسطينية اهتمامها ودعمها سياسيا في مختلف المحافل الدولية، إضافة إلى دعمها المتواصل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إيمانا منها بعدالة تلك القضية، مشددا على أن المملكة تؤيد إيجاد حل عادل وشامل، يرتضي به الفلسطينيون، ويؤسس بشكل دائم لسلام مستدام.

مزيد من التصعيد

رأى نائب رئيس مجلس الشورى أن النظام الإيراني ما يزال يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التصعيد، خلال تدخلاته السافرة في كثير من الدول العربية، ودعمه عددا من المنظمات الإرهابية، مؤكدا أن امتلاك إيران سلاحا نوويا ستكون له آثارٌ سلبية على المنطقة.

وعن الوضع اليمني، أوضح المعطاني أن المملكة قامت بجهود كبيرة لحل الأزمة في اليمن، وفق المرجعيات الثلاث، المتمثلة في: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216. مشيرا إلى استمرار الميليشيا الحوثية في الخروج على الشرعية الدولية، ومواصلتها إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.