اخبار العالم

سفن تجارية تدعم الميليشيات بطرابلس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
فيما كشف الجيش الليبي أن تركيا تستخدم السفن التجارية من أجل دعم الميليشيات فى طرابلس، أعلن مجلس النواب مشاركته فى المسار السياسى الذى تشهده مدينة جنيف السويسرية لإنهاء الأزمة الليبية، مما وضع ميليشيات حكومة الوفاق أمام مسؤولياتها بشأن الالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار، فى الوقت الذى تم فيه الإعلان عن إطلاق لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا. وقال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، إن البرلمان الليبى سيشارك فى المسار السياسى بجنيف، مبيناً أن العمليات التى يقوم بها الجيش الليبى فى العاصمة طرابلس، لا تهدف لإعادة الحكم العسكرى لليبيا.

سفن تدعم المرتزقة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الليبى، العميد خالد المحجوب، أن تركيا تستخدم السفن التجارية من أجل دعم الميليشيات فى طرابلس، موضحاً أن البحرية الليبية تحقق مع طاقم السفينة التى تم ضبطها قبالة السواحل الليبية. وأعلن الجيش الليبى أن سرية بحرية مقاتلة، قامت بجر سفينة تركية للتفتيش، تحمل علم جرينادا، ويقودها طاقم تركى الجنسية، قبالة سواحل البلاد.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفن تجارية تدعم الميليشيات بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا