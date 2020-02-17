سفن تجارية تدعم الميليشيات بطرابلس

فيما كشف الجيش الليبي أن تركيا تستخدم السفن التجارية من أجل دعم الميليشيات فى طرابلس، أعلن مجلس النواب مشاركته فى المسار السياسى الذى تشهده مدينة جنيف السويسرية لإنهاء الأزمة الليبية، مما وضع ميليشيات حكومة الوفاق أمام مسؤولياتها بشأن الالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار، فى الوقت الذى تم فيه الإعلان عن إطلاق لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا. وقال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، إن البرلمان الليبى سيشارك فى المسار السياسى بجنيف، مبيناً أن العمليات التى يقوم بها الجيش الليبى فى العاصمة طرابلس، لا تهدف لإعادة الحكم العسكرى لليبيا.

سفن تدعم المرتزقة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الليبى، العميد خالد المحجوب، أن تركيا تستخدم السفن التجارية من أجل دعم الميليشيات فى طرابلس، موضحاً أن البحرية الليبية تحقق مع طاقم السفينة التى تم ضبطها قبالة السواحل الليبية. وأعلن الجيش الليبى أن سرية بحرية مقاتلة، قامت بجر سفينة تركية للتفتيش، تحمل علم جرينادا، ويقودها طاقم تركى الجنسية، قبالة سواحل البلاد.