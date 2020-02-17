سفن تدعم المرتزقة
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الليبى، العميد خالد المحجوب، أن تركيا تستخدم السفن التجارية من أجل دعم الميليشيات فى طرابلس، موضحاً أن البحرية الليبية تحقق مع طاقم السفينة التى تم ضبطها قبالة السواحل الليبية. وأعلن الجيش الليبى أن سرية بحرية مقاتلة، قامت بجر سفينة تركية للتفتيش، تحمل علم جرينادا، ويقودها طاقم تركى الجنسية، قبالة سواحل البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر سفن تجارية تدعم الميليشيات بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.