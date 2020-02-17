خادم الحرمين يبحث مع رئيس إريتريا العلاقات والمستجدات

الرياض(وكالات) عقد خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي. وطبقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، «تم خلال جلسة المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأحداث في القرن الأفريقي والمنطقة، كما تم خلالها التأكيد على أهمية ودور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، في تنمية وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات».

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