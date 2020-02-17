الجيش اليمني يحرر مواقع في الجوف

عقيل الحلالي (صنعاء)

حرر الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس الاثنين، مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف شمال شرق البلاد. وذكرت مصادر ميدانية في الجوف لـ«الاتحاد» أن المعارك العنيفة تواصلت، الاثنين، بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في مديريتي الغيل والمصلوب جنوب غرب المحافظة، مشيرة إلى أن المواجهات دارت بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في السلسلة الجبلية الواقعة جنوب غرب مديرية الغيل، وفي جبال المقاطع المحاذية لجبال يام الممتدة من مديرية نهم المجاورة والتابعة لمحافظة صنعاء.

كما استمرت المعارك بين الطرفين في مواقع المحزمات الجبلية الواقعة جنوب الغيل ومطلة على مديرية مجزر التابعة لمحافظة مأرب. وأكدت المصادر مصرع أكثر من 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية وإصابة عشرات آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في الاشتباكات مع القوات الحكومية في مرتفعات المحزمات وجبال المقاطع، مضيفة أن قوات الجيش تمكنت من تحرير العديد من المواقع من ميليشيات الحوثي في منطقة المحزمات الجبلية على الحدود بين مديريتي الغيل ومجزر.

وصدت قوات الجيش اليمني، بإسناد من رجال القبائل المحلية، في وقت مبكّر أمس الاثنين، هجوماً عنيفاً شنته ميليشيا الحوثي على منطقة سداح بمديرية المصلوب. وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش «كسرت» الهجوم الحوثي على منطقة سداح بعد اشتباكات عنيفة استمرت ساعات.

وناقش اجتماع لقيادة الجيش اليمني في الجوف (المنطقة العسكرية السادسة)، أمس الاثنين، إمكانية تعزيز القوات والوحدات العسكرية في جبهات المحافظة لإفشال الهجمات الحوثية المستمرة منذ نهاية يناير والهادفة إلى السيطرة على المديريات المحررة بما في ذلك مدينة الحزم، العاصمة المحلية.

ونفى محافظ الجوف، اللواء أمين العكيمي، الليلة قبل الماضية، الأنباء التي تروج لها ميليشيات الحوثي عبر وسائلها الإعلامية، مؤكداً في تغريدات على تويتر أن «محافظة الجوف بخير، وستظل كذلك بفضل تضحيات الجيش الوطني». وأشار العكيمي إلى أن المعارك مع الحوثيين في الجوف تدور في «نطاق محافظة صنعاء» وفي مواقع متاخمة لمحافظة مأرب، مثمناً موقف السعودية، التي تقود التحالف العربي في اليمن، «ودعمها المستمر للجيش، واستهدافها المستمر لآليات وتجمعات الميليشيا ما الحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».

ودعا محافظ الجوف المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى الحفاظ على أبنائهم «وألا ينخدعوا بمزاعم الميليشيات وانتصارتها الوهمية التي تسعى من خلالها إلى جر أبناء الناس إلى محارقها في جبهات الجوف»، متوعداً بأن «الشيء الوحيد الذي ستلاقيه الميليشيات (في محافظة الجوف) هو الموت فقط»، بحسب تعبيره.

وأفادت تقارير إعلامية، مساء الاثنين، بمقتل 367 عنصراً من ميليشيات الحوثي منذ مطلع فبراير الجاري، لافتة إلى أن هؤلاء القتلى سقطوا في المعارك التي تشهدها حالياً محافظة الجوف ومديريات نهم ومجزر وصرواح بمحافظتي صنعاء ومأرب، وفي المواجهات المتقطعة مع القوات المشتركة في جبهتي الساحل الغربي ومحافظة الضالع الجنوبية.

وأفشلت القوات اليمنية المشتركة، أمس، هجومين لميليشيات الحوثي الانقلابية على مواقعها غربي مديريتي قعطبة والأزارق بمحافظة الضالع. وقالت مصادر في القوات المشتركة بالضالع لـ«الاتحاد» إن القوات المشتركة صدت هجوماً للحوثيين على موقع «لكمة عثمان» على أطراف مدينة الفاخر غرب قعطبة، مشيرة إلى صد هجوم آخر للميليشيات على جبل الفراشة على الحدود بين مديرية الأزارق، ومديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز.