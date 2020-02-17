دعم إماراتي لجهود مكافحة الأوبئة في مديرية موزع

عدن (الاتحاد)

سارعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تلبية نداءات الاستغاثة التي أطلقها أهالي عدد من القرى النائية في مديرية موزع غرب محافظة تعز عقب تفشي عدد من الأوبئة والحميات القاتلة في مناطقهم السكنية المحررة.

وجاءت الاستجابة الطارئة ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها الهيئة في الساحل الغربي والمناطق المجاورة للتخفيف من معاناة المتضررين الذين يمرون بأوضاع صعبة جراء الحرب الدائرة في البلد. وسيرت الهيئة عيادتين طبيتين متنقلتين إلى قرى نائية في موزع وتقديم خدمات علاجية مجانية في ظل تزايد أعداد المصابين جراء تفشي وباء حمى الضنك والملاريا، وتسجيل عدد من حالات الوفاة في تلك المناطق النائية المحرومة من الخدمات الطبية الأساسية، كما عززت الهيئة المركز الصحي في المديرية بكميات من الأدوية الضرورية التي تساعد في تحسين الخدمات الطبية لعلاج مرضى الحميات القاتلة.

وأوضح منسقون إغاثيون في الساحل الغربي أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي استجابت إلى مناشدة أهالي السلطات المحلية والأهالي في مديرية موزع من أجل مواجهة الحميات القاتلة التي تفشت بشكل كبير في صفوف الأهالي وتهدد حياتهم، موضحين أن العيادتين الطبيتين وصلتا إلى قرية المحاوي التي تعد من المناطق الموبوءة وسجلت فيها ارتفاعاً في أعداد المصابين بحمى الضنك والملاريا، حيث باشر الطاقم الطبي المرافق للعيادتين بمعاينة الحالات المصابة وتقديم العلاجات المجانية لهم.

وعبرت السلطات المحلية وأهالي موزع عن تقديرهم وشكرهم للتدخل الفوري من قبل الهلال الأحمر الإماراتية وتسييره عيادات طبية متنقلة من أجل تقديم الخدمات الصحية للمرضى المحتاجين من أهالي القرى السكنية في المديرية، مشيرين إلى أن سرعة الاستجابة الإنسانية وتسيير المساعدة الصحية للمرضى أسهم في التخفيف عن الكثيرين ممن أصيبوا بهذه الأمراض القاتلة.

وأطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية خلال الثلاثة الأشهر الماضية حملة إغاثية واسعة لمكافحة الأوبئة والحميات القتالة التي تفشت في عدد من المناطق المحررة في الساحل الغربي وما جاوره، وتضمنت الحملة إيصال شحنات مساعدات دوائية وطبية إلى المستشفيات والمراكز الصحية في المديريات المحررة الواصلة من باب المندب إلى محافظة الحديدة، إلى جانب تسيير العيادات الطبية المتنقلة إلى المناطق المحرومة والبعيدة عن مراكز المديريات إلى جانب تبني حملات رش ضبابية ونظافة شاملة لدعم جهود الإصحاح البيئي وخلق بيئة نظيفة وصحية.