فلسطين تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف خطة ترامب

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس المحتلة، رام الله، غزة)

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ خطة السلام الأميركية، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس الاثنين- تصريحات «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستعمارية التوسعية المعادية للسلام»، محذرة مما يجري يوميا من تطبيق فعلي لبنود الخطة الأميركية الإسرائيلية، والمحاولات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الخارجية أنها تواصل الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستويات كافة، لحشد أوسع رفض دولي للخطة، إدراكاً منها لمخاطرها الحقيقية ونتائجها الكارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ميدانيا، اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، شابا بالقرب من حاجز عسكري في منطقة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بعد العثور على سكين بحوزته، حيث قامت قوات الجيش الإسرائيلي باعتقال الشاب، دون أن تسجل أي إصابات بصفوف الجيش الإسرائيلي. وكتب موقع 0404 العبري، إن جنود الجيش الإسرائيلي اعتقلوا شابا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن وسط مدينة الخليل.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين، أمس الاثنين، المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية الخاصة، في الوقت الذي صعد فيه المستوطنون الدعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد. وأصيب 5 مواطنين بكسور ورضوض بعد اعتداء عشرات المستوطنين على عدد من مربي الأغنام في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، أمس الاثنين.

وجرفت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، 50 دونما من أراضي المواطنين في قريتي اسكاكا وياسوف شرق مدينة سلفيت، لصالح توسيع وتعبيد طرق مستوطنة «نوفي نحمياه» القائمة في الجهة الشرقية من اسكاكا والجنوبية من ياسوف، لربط المستوطنات بعضها ببعض، ولتقطيع أوصال الضفة الغربية كما هو مخطط في صفقة القرن.

وشن الجيش الإسرائيلي، فجر أمس الاثنين، حملة مداهمات وتفتيش في الضفة الغربية تخللتها حملة اعتقال 7 مواطنين، في القدس ورام الله وحلحول والخليل وقلقيلية. وقال الجيش الإسرائيلي، إن جنوده اعتقلوا عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.