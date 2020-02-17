تمديد محادثات السلام بين الحكومة السودانية وحركات التمرد

مدّدت الحكومة السودانية ومجموعات متمرّدة، اليوم الاثنين، محادثات السلام التي تستضيفها جوبا عاصمة جنوب السودان.

ووافق الطرفان على تمديد المحادثات ثلاثة أسابيع إضافية بعدما تجاوزت المهلة الأخيرة التي كانت محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي للسلام.

ووقّع ممثلون عن تحالف من تسع مجموعات متمردة، يدعى "الجبهة الثورية السودانية"، والخرطوم اتفاقاً لمواصلة المفاوضات بعد انتهاء مهلة المحادثات بحلول 15 فبراير.

وقال ياسر عرمان نائب الأمين العام للجبهة الثورية السودانية "نأمل أن يكون هذا آخر تمديد للمحادثات".

وتهدف المحادثات، التي بدأت في جنوب السودان في أكتوبر الماضي، إلى إنهاء النزاعات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان حيث قاتل متمردون ضد الحكومة في عهد الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير.

وازداد الأمل حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بعدما جعلت الحكومة السودانية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك من إنهاء النزاع في هذه المناطق أولويتها.

وتم، حتى الآن، الاتفاق على وقف إطلاق النار وإفساح المجال لوصول المساعدات الإنسانية ومسائل الأراضي وإعادة توطين الأشخاص الذين نزحوا جرّاء النزاعات.

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