إجلاء أميركيين من «سفينة اليابان» مع ارتفاع إصابات «كورونا»

أجلت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، 300 أميركي من سفينة سياحية تخضع لحجر صحي قبالة سواحل اليابان وسجلت إصابات بين ركابها بفيروس كورونا المستجد، تزامناً مع استمرار تفشي العدوى في الصين.

وأودى الفيروس بـ 105 أشخاص آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية في الصين القارية، بحسب ما أعلنت السلطات الصينية اليوم، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذا البلد 1770 حالة منذ ظهور الفيروس الذي يعرف رسمياً باسم كوفيد-19 في ديسمبر في سوق بمدينة ووهان (وسط).

وسجلت 5 حالات وفاة أخرى خارج الصين (في الفلبين وهونغ كونغ واليابان وفرنسا وحالة أعلنتها تايوان الأحد)، ما يعني أن حصيلة الوفيات في الصين وخارجها بلغت 1775 حالة.

وارتفع عدد الإصابات في الصين إلى نحو 70500 إصابة على الأقل، فضلاً عن 800 إصابة في نحو 20 بلداً آخر.

وطلبت السلطات الصينية التي تسعى جاهدة للحد من انتشار الفيروس، من المتعافين الاثنين التبرع بالدم من أجل استخراج بلازما الدم التي تساهم بمعالجة المرضى.

ففي وقت يفتقر العلاج من هذا الفيروس إلى لقاح خاص، فإنّ بلازما الدم المستخرجة من أشخاص أصيبوا بالفيروس تحوي مضادات كفيلة خفض انتشاره داخل جسم المرضى، وفق مسؤول في اللجنة الوطنية للصحة.

لكن البؤرة الأساسية لانتشار الفيروس خارج الصين تبقى سفينة «دايموند برينسس» التي فرض عليها حجر صحي منذ فبراير في مرفأ يوكوهاما قرب طوكيو وعلى متنها 3711 شخصاً.

وبلغ عدد الإصابات على السفينة 454 إصابةً بعد اكتشاف 99 حالةً جديدة الاثنين كما أفادت وسائل الإعلام اليابانية نقلاً عن وزارة الصحة المحلية.

يأتي ذلك رغم إجبار الركاب على البقاء في حجراتهم مدة 14 يوماً. لكن بسبب نقص المعدات، لم يخضع سوى 1219 راكباً لفحوص.

وأجلت الولايات المتحدة 300 راكب أميركي من السفينة الاثنين في طائرتين، وصلت الأولى إلى كاليفورنيا ليل الأحد الاثنين (7,29 ت غ)، والثانية صباح الاثنين إلى تكساس. ويخضع هؤلاء لحجر صحي لمدة 14 يوماً، هي المدة القصوى لحضانة الفيروس من دون ظهور عوارض.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن الفحوص أثبتت إصابة 14 شخصاً بفيروس كورونا المستجد بين الركاب الذين تم إجلاؤهم. وأوضحت أن هؤلاء عزلوا عن الركاب الآخرين في الطائرة التي نقلتهم.

بموازاة ذلك، نقل 40 أميركياً آخرين للعلاج في اليابان لإصابتهم بفيروس كورونا، وفق واشنطن. وكان على متن السفينة 350 أميركياً لكنهم لم يوافقوا جميعاً على المغادرة.