بلغاريا تضبط شاحنة تبريد تنقل مهاجرين

ضبطت بلغاريا، اليوم الاثنين، شاحنة تحمل 15 مهاجراً في مقطورة مبردة، واعتقلت السائقين اليونانيين.

وقالت وزارة الداخلية، في العاصمة صوفيا، إن الشاحنة التي كان من المقرر أن تواصل رحلتها إلى المجر، وصلت من اليونان واعترضتها الشرطة في مدينة فيدين، على الحدود مع رومانيا.

وعلى الرغم من إغلاق العديد من الدول، على طول طريق البلقان، حدودها في ذروة أزمة الهجرة قبل أربعة أعوام، لا يزال المهاجرون يسلكون هذا الطريق للوصول إلى الدول الأوروبية الأكثر ثراء.

وبعد عبور أكثر من مليون مهاجر الطريق خلال أكثر قليلاً من 10 أشهر خلال عامي 2015 و2016، أغلقت الحدود لوقف تدفق المهاجرين الفارين من الصراعات والصعوبات الاقتصادية للوصول إلى الدول الأوروبية من دون عمليات تفتيش شاملة.

ويدفع المهاجرون الأموال للمهربين لنقلهم عبر الدول والحدود، حيث يخاطرون كثيراً بحياتهم.

وفي أغسطس 2015، اختنق 71 شخصاً في شاحنة مشابهة لتلك التي أوقفت في بلغاريا، أثناء نقلهم من المجر إلى داخل النمسا.