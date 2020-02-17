الرئيس التونسي يعتزم حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة إذا رفضت حكومة الفخفاخ

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، إنه سيتم حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، إذا لم تحصل حكومة إلياس الفخفاخ على ثقة النواب.



جاء ذلك خلال لقائه كلًا من رئيس البرلمان، رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، في قصر قرطاج، بحسب بيان للرئاسة.



وشدد سعيد على أن "الدستور هو المرجع، وإذا لم تحصُل الحكومة، التي سيتم تقديمها إلى البرلمان، على الثقة، فسيقع حل البرلمان، واللجوء إلى الشعب فهو صاحب السيادة وله الكلمة الفصل".



وأعلن الفخفاخ، مساء السبت، تشكيلة حكومته المقترحة، لكنه قرر مع الرئيس سعيد إجراء مزيد من المشاورات بشأنها، بعد أن أعلنت "النهضة" (54 نائبًا من 217)، انسحابها من هذه الحكومة.



وتنتهي الخميس المقبل المهلة الدستورية، وهي شهر، أمام الفخفاخ لتشكيل حكومته ونيلها الثقة في البرلمان.