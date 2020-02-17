كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا".. اليابان تلغى الاحتفالات بعيد ميلاد إمبراطورها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اليابان، مساء اليوم الإثنين، أنها ستلغي الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور ناروهيتو، وإلغاء مشاركة الهواة في "ماراثون طوكيو"، وذلك لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وقال البلاط الإمبراطوري الياباني: "نظرا للظروف سيتم إلغاء الخطاب، الذي كان من المقرر أن يلقيه الإمبراطور ناروهيتو بمناسبة عيد ميلاده في يوم 23 فبراير الجاري".

ويعتبر الخطاب الأول له منذ تتويجه العام الماضي؛ حيث يجتذب الخطاب الإمبراطوري عادة عشرات الآلاف من الحضور للساحة الداخلية للقصر في قلب العاصمة طوكيو.

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ولفت مصدر مطلع، إلى أن "منظمي ماراثون طوكيو، الأكبر على مستوى العالم، أبلغوا المشاركين من الجمهور العام، الذين سجلوا في السباق الذي سيقام في الأول من مارس المقبل، وعددهم 38 ألفا، أنه لن يسمح لهم بالمشاركة، وسيقتصر السباق على العدائين المحترفين فقط.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن انتشار الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، على ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وتم شفاء 10844 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، خارج الصين، تم اكتشاف 694 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 25 دولة، منها ثلاث حالات مميتة.