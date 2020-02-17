كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صندوق أوكراني يعلن بيع ثلاثة موانئ بحرية على البحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف صندوق ملكية الدولة الأوكراني، مساء اليوم الاثنين، عن أدراج ثلاثة موانئ بحرية تابعة لأوكرانيا، وهي (بيلغورود- دنيستر، وسكادوفسك، وأوست- دانيسك)، التي لها مخرج على البحر الأسود، في قائمة المواقع الخاضعة للخصخصة بسبب خسائرها.

وذكر الصندوق الأوكراني، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من بين ما يقرب من 1000 موقع سيتم خصخصتها، هناك العديد من المواقع المهمة والجديرة باهتمامكم، وعلى سبيل المثال، ثلاثة موانئ تجارية في بيلغورود -دنيستر، سكادوفسك وأوست- دونايسك".

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وكانت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة الأوكرانية، قد أعلنت في وقت سابق، نقل أكثر من 300 مؤسسة إلى صندوق ملكية الدولة من أجل خصخصتها لاحقاً.

ووفقاً للصندوق، فإن هذه المنشآت غير مربحة جدا للدولة ولا تملك أموالا لدفع الأجور بالكامل لموظفيها.

وفي وقت سابق، أعلن وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة الأوكراني تيموفي ميلوفانوف، أن الهدف من الخصخصة هو "جذب الاستثمار لتطوير المؤسسات وخلق فرص عمل جديدة".