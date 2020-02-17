الكويت تصدر إجراءات جديدة لمواجهة فيروس "كورونا"

كشف مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الإثنين، عن عدة إجراءات لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد، ومنها حظر تصدير المواد الطبية المتعلقة بمواجهة الفيروس.

وطالب مجلس الوزراء الكويتي المواطنين والمقيمين بتجنب التجمعات، خاصة خلال فترة الأعياد الوطنية.

وأكد المجلس الكويتي على البعثات الدبلوماسية تأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية، في إطار خطة الوقاية من فيروس كورونا، مشددًا على أن يكون سفر الموظفين في مهمات رسمية للضرورة فقط.

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ووجه الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ؛ للوقاية والحد من دخول وانتشار فيروس كورونا، والاستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).