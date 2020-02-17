كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورونا" يقتل مدير مستشفى مختصة في علاج الفيروس بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي رئيس أحد المستشفيات المؤقتة في مدينة ووهان الصينية، اليوم الإثنين، بسبب إصابته بفيروس كورونا "COVID19"، حسب ما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية اليومية.

هذا وتوفي مدير المستشفى ليو تشى مينغ، في يوم 17 فبراير الجاري، هقب إصابته بفيروس كورونا، وهو أول مدير لمؤسسة طبية يموت بسبب هذا الفيروس، وفقاً للصحيفة اليومية.

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وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن انتشار الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، على ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وتم شفاء 10844 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، خارج الصين، تم اكتشاف 694 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 25 دولة، منها ثلاث حالات مميتة.