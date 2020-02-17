كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المملكة المتحدة تنوي استمرار تنفيذ العقوبات ضد سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية البريطانية، مساء اليوم الإثنين، إن "المملكة المتحدة تنوي الأستمرار في تنفيذ العقوبات ضد سوريا حتى عقب نهاية الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020".

وذكرت الوزارة البريطانية، في بيان: "المملكة المتحدة عملت عن كثب مع الشركاء الأوروبيين لتطوير العقوبات وستواصل تنفيذها بعد ديسمبر 2020".

وصرح وزير المملكة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي: "سنواصل أيضًا التمسك بالقواعد الدولية التي تضمن أمننا، والتي يسعى نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفاؤه الروس إلى تقويضها".

وأعلن المجلس الأوروبي، في وقت سابق، إدراج 8 رجال أعمال سوريين وشركتين على قائمة العقوبات الخاصة بسوريا، بسبب أنشطة تستفيد منها الحكومة السورية.