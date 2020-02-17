مصر تستعد لاستقبال الملك

في الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن زيارة ملكية محتملة إلى المملكة العربية السعودية، قالت مصادر موثوقة لـ«أخبار اليوم» إنه رغم وجود اتصالات وثيقة بين المملكتين، فإن أمر الزيارة لم يتقرر بعد، «في المدى القريب على الأقل».

في المقابل، تعرف مصر استعدادات وترتيبات مكثفة لاستقبال الملك محمد السادس، في زيارة قالت المصادر نفسها إن المرجّح أنها ستجرى يومي 23 و24 فبراير الجاري، أي بداية الأسبوع المقبل.

وقد تطلّب التحضير لهذه الزيارة شهورا طويلة من الاتصالات والمشاورات، حيث يحرص الجانبان على أن تكون زيارة كبيرة من حيث أجندتها وما سينتج عنها.

وفي الوقت الذي يشكل فيه الدور الجزائري في ليبيا مصدر إزعاج للبلدين، يحتمل أن يكون الملف الليبي واحدا من ملفات التقارب بينهما.