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مصر تستعد لاستقبال الملك

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alyaoum24 0 تبليغ

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في الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن زيارة ملكية محتملة إلى المملكة العربية ، قالت مصادر موثوقة لـ«أخبار اليوم» إنه رغم وجود اتصالات وثيقة بين المملكتين، فإن أمر الزيارة لم يتقرر بعد، «في المدى القريب على الأقل».

في المقابل، تعرف مصر استعدادات وترتيبات مكثفة لاستقبال الملك محمد السادس، في زيارة قالت المصادر نفسها إن المرجّح أنها ستجرى يومي 23 و24 فبراير الجاري، أي بداية الأسبوع المقبل.

وقد تطلّب التحضير لهذه الزيارة شهورا طويلة من الاتصالات والمشاورات، حيث يحرص الجانبان على أن تكون زيارة كبيرة من حيث أجندتها وما سينتج عنها.

وفي الوقت الذي يشكل فيه الدور الجزائري في ليبيا مصدر إزعاج للبلدين، يحتمل أن يكون الملف الليبي واحدا من ملفات التقارب بينهما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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