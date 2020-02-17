الأمانة العامة للمجلس الإنتقالي تناقش تقارير إنجازها الأسبوعية وتقف أمام تقرير المشهد الاقتصادي

الإثنين 17 فبراير 2020

عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأثنين، اجتماعها الدوري الأسبوعي، بمقرها بالعاصمة عدن.



واستعرض الاجتماع الذي ترأس بدايته أحمد حامد لملس، الأمين العام، وتولى رئاسته بعد ذلك اللواء سالم السقطري، مساعد الأمين العام، تقارير النشاط الأسبوعية لدوائر الأمانة العامة، وكذا تقارير الهيئات التنفيذية للقيادات المحلية في المحافظات.

واستمع الاجتماع إلى التقرير المُقدم من قبل الدائرة الاقتصادية، والذي تضمن شرحا مختصرا ومركزاً حول المشهد الاقتصادي للفترة الحالية والماضية، بالإضافة إلى جُملة من المقترحات في هذا الشأن.

وتطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات على الساحة الجنوبية والمشهد السياسي الراهن، حيث قدم المجتمعون آراءهم ومقترحاتهم لمعالجة الصعوبات التي تواجه عمل بعض الهيئات المحلية بالمحافظات والمعوقات التي تواجه سير عمل بعض الدوائر وسُبل تحسين مستوى الأداء.

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وأشاد الأمين العام في الاجتماع بما لمسه من سعي دؤوب من قبل الدوائر لتنفيذ خططها، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق أكبر نسب للإنجاز في خطط العمل المُقدمة.

وعرّج الأمين في سياق حديثه إلى ما تمر به البلاد خلال المرحلة الراهنة والتهديدات التي تطال عمل البنية التحتية في العاصمة عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية.

من جهته ناقش اللواء السقطري عددا من المواضيع ذات الصلة بالوضع الراهن الذي تعيشه العملية التعليمية، وعملية النزوح المستمر من محافظات الشمال تجاه الجنوب بغرض البحث عن الأمان الذي تعيشه العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، مؤكداً على أن العاصمة عدن آمنة وستبقى كذلك ومأوى لكل خائفٍ يلتجئ إليها يبحث عن السلام والأمن.

وشدد اللواء السقطري على أهمية استمرار العملية التعليمية وإكمال الطلاب عامهم الدراسي من دون أي عرقلة أو عوائق تحول دون ذلك، مجددا في الوقت ذاته التأكيد على قانونية مطالب المدرسين وحقهم في توفير سُبل العيش الكريم لهم ولأسرهم.

وفي الختام، وقف الاجتماع أمام التكليفات الصادرة للأمانة العامة من قبل هيئة رئاسة المجلس، بالإضافة إلى باقي الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ ما يلزم بشأنها.