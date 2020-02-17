سعد قيس عن خسارة الشرطة: المليارات لا تجلب البطولات ان غاب التخطيط

رياضة 2020-02-17 | 20:22 411 مشاهدة اكد النجم الدولي السابق سعد قيس، ان المليارات لا تجلب البطولات في حال غاب التخطيط والتنظيم. الشرطة خسر اليوم بهدف نظيف أمام الوحدة الإماراتي بهدف دون رد في دوري ابطال اسيا. Advertisements وقال قيس في تغريدة على "تويتر"، "أن تَخسر ثلاث مباريات وتتعادل بمباراة من اصل اربع مباريات رسمية ويدخل مرماك تسعة أهداف وتسجل هدف وحيد فهناك خلل ومشكلة كبيرة تحتاج لحلول". ‏وأضاف ان "المليارات لا تجلب البطولات ان غاب التنظيم والتخطيط والاحترافية بمعناها الحقيقي.. المشكلة ادارية وفنية.. عن نادي الشرطة أتكلم". يذكر ان الشرطة خاض مواجهتين في دوري ابطال اسيا حتى الان، حيث تعادل امام استقلال طهران 1-1 وخسر امام الوحدة الاماراتي 1-0.

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