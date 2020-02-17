- 1/2
- 2/2
حصلت مستشفى العالمي للاختصاصات الجراحية في بغداد، على شهادة (HSE-MS) العالمية من سويسرا.
وجاء ذلك تطبيقاً لمعايير الجودة العالمية وتنفيذ كل المتطلبات اللازمة لذلك بعد تطبيق المستشفى لكل المعايير واجتيازها معايير إدارة الجودة العالمية و حصولها شهادة ايزو (9001:2015) و (14001:2015).
كما حصلت على هذه الشهادة حصل بعد التزام و تطبيق المستشفى بأعلى معايير الجودة و استمرارها بهذا الأداء المتميز منذ تأسيسها.
ويعد هذا الإنجاز هو اول من نوعه في الصحة بالعراق.
كانت هذه تفاصيل خبر أول مستشفى عراقية تحصل على شهادة إعتماد (HSE-MS) السويسرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.