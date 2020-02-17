امرأة و3 أطفال ضحايا قصف لمليشيات السراج بطرابلس

قتلت امرأة و3 أطفال في استهداف المليشيات الإرهابية الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج للمناطق المدنية جنوب وشرق العاصمة طرابلس بطريقة عشوائية.

وأكد عقيلة الصابر مسؤول مكتب الإعلام بقوة عمليات إجدابيا بالجيش الليبي، إن إمرأة وثلاثة أطفال قتلوا جراء قصف مدفعي عشوائي لمليشيات السراج على منطقة بئر العلم ووادي الربيع بالعاصمة الليبية طرابلس .

وتابع الصابر في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن المليشيات المسلحة جددت خرقها للهدنة اليوم الاثنين في محاور العاصمة طرابلس ، منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال اللواء المبروك الغزوي قائد عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبي، إن الوحدات تمكنت من دحر مرتزقة تركيا ومليشيات فايز السراج في كافة محاولاتها لاختراق الهدنة مجددًا في أكثر من محور ، الاثنين.

وأكد في تصريح خاص لـ "العين إلاخبارية" أن الجيش الليبي لن يتوقف ولا يلتفت إلى الوراء ما دام هنالك غازٍ دخيل على الأرض الليبية.



وكشف الغزوي أن المليشيات لجأت إلى حرب الشائعات بعد ثبوت فشلها وعجزها في الميادين..

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وطالب الغزوي نشطاء التواصل الاجتماعي بضرورة الالتزام والرجوع للناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، كمصدر رئيسي للأخبار العسكرية.

وتسري منذ 12 يناير الماضي هدنة بين الجيش الليبي والأطراف المسلحة غربي البلاد، وقد تم التاكيد على وقف إطلاق النار في الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي السلام في ليبيا الذي انعقد في برلين 19 من الشهر نفسه.

والأسبوع الماضي أصبح وقف إطلاق النار ملزما وفقا لقرار من مجلس الأمن الدولي.



وواصلت الميليشيات ومرتزقة تركيا من الإرهابيين السوريين التركمان وغيرهم خرق الهدنة، واستهداف المدنيين وإطلاق القذائف العشوائية ما يدفع قوات الجيش الليبي للتصدي لهم.

وكان الجيش الليبي اطلق عملية طوفان الكرامة في 4 ابريل / نيسان العام الماضي لتحرير المنطقتين الغربية والوسطى نتج عنها تحرير مدينة سرت على الساحل الليبي بالقرب من مصراته ودخوله لبعض لمعسكرات و قواعد بالعاصمة الليبية طرابلس

وتمكن الجيش الليبي من فرض سيطرته على العديد من المناطق المتقدمة في المحاور؛ خاصة معسكر اليرموك ومنطقة الهيرة والعزيزية الرابطة بين طرابلس وغريان.