هاشتاق"مونديال2022 يحصد الارواح"..  يفضح تعامل الحكومة القمعية القطرية مع العمالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

تداول نشطاء موقع تويتر مساء اليوم هاشتاق مونديال 2022 يحصد الارواح ، عقب الاحصائية الاخيرة التي اظهرت معاناة (1000) عامل في قطر ، ومعاملتهم القاسية، إضافة إلى حرمانهم من الرواتب منذ 3 شهور ماضية، حيث تفاعل العشرات على وسم مونديال 2022 يحصد الأرواح مطالبين بحقوق العمالة في قطر.

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وتم تداول هاشتاق مونديال 2022 يحصد الارواح بسبب سوء تعامل الحكومة القمعية القطرية مع العمالة في مونديال 2022 قامت الحكومة النيبالية بمنع سفر العمالة إلى قطر حتى تنتهي تحقيقات البعثة الدبلوماسية في قطر لما حدث للعمال، ويشار إلى أن مونديال 2022 أحدث الكثير من الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وتسعى قطر لاستضافة مونديال 2022 ضمن بطولة كأس العالم ويعتبر مونديال 2022 الاحدث الابرز على مستوى العالم، حيث تسعى قطر خلال مونديال 2022 إلى تهيئة ملاعبها والبنى التحتية لاستقبال المونديال لعام 2022، كما تسعى لان يكون المونديال في قطر بصورة جميلة ومشرفة لواجهة قطر وصورتها الحضارية أمام العالم ، حيث عملت قطر على إنهاء الاستعدادات المتعلقة بمونديال 2022.

فيما تم التفاعل مع هاشتاق مونديال 2022 يحصد الارواح من قبل الجوكر وكتب من خلال تغريدة متعاطفاً مع العمالة الوافدة إلى قطر بسبب مونديال 2022 في قطر التي تستعد العاصمة القطرية لإقامته ويعتبر من أبرز البطولات :” بسبب سوء تعامل الحكومة القمعية القطرية مع العمالة في مونديال 2022 قامت الحكومة النيبالة بمنع سفر العماله إلى قطر حتى تنتهيء تحقيقات البعثة الدبلوماسية في قطر لما حدث للعمال #مونديال2022_يحصد_الأرواح”.