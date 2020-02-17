صحيفة: أردوغان يغرق في مستنقع إدلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تغرق الاشتباكات الدائرة في محافظة إدلب الرئيس التركي رجب أردوغان مجدا في مستنقع الحرب السورية، في ظل خسائر تركية متواصلة وتفاقم المأساة الإنسانية.



وتمكن الجيش السوري،من قتل 14 جنديا تركيا خلال أسبوع، في الوقت الذي لا تملك فيه تركيا الكثير من الخيارات للرد.

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية، في تقرير لهان الإثنين، أن أكبر مخاوف أردوغان بعد تقدم القوات الحكومية السورية في إدلب، هي موجة اللاجئين التي تعقّد وضعه السياسي في تركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا سعت لاستجداء المساعدة الروسية لوقف تقدم قوات الجيش السوري وتثبيت وقف إطلاق النار خشية نزوح مئات الآلاف من المدنيين باتجاه الحدود

ومدينة إدلب تعد واحدة من أربع مناطق تم الاتفاق على خفض التصعيد فيها بين سوريا وتركيا منذ عام 2017.

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وتمثل إدلب حاليا معقلا للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا، وتخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في حوار أستانة.

لكن القوات المسلحة السورية أكدت في بيان أنها ستواصل ما أسمته "مهمتها المقدسة والنبيلة للقضاء على ما تبقى من المنظمات الإرهابية أينما وجدت على الجغرافيا السورية".

وتمكن الجيش السوري اليوم الاثنين من فتح الطريق الدولي من شمال حلب إلى مدينتي الزهراء ونبل باتجاه الحدود التركية.

أبلغت تركيا الجانب الروسي، بحسب الصحيفة، استعدادها لإجبار المعارضة السورية على نزع سلاحها ولكن بشريطة إبقاء السوريين داخل نطاق الأراضي السورية خوفا من تدفقهم إلى تركيا رغم إغلاق الحدود التركية في وجههم حتى اللحظة.

وكشفت مصادر عسكرية ودبلوماسية روسية في وقت سابق عن أن النظام التركي ينشط في نقل الأسلحة إلى المليشيات في إدلب.

وأشارت المصادر في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، السبت إلى سقوط أنظمة دفاع جوي أمريكية محمولة تستخدمها سفن تركية، في يد التنظيمات الإرهابية شمال شرقي سوريا.

وأضافت أن هيئة "تحرير الشام" أو "جبهة النصرة سابقا" وغيرها من المنظمات الإرهابية وغيرهم من المتسللين، يقاتلون ضد الجيش السوري تحت رعاية القوات التركية.