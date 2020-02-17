آبي أحمد يوافق على ميزانية تكميلية بقيمة 877.87 مليون دولار

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان، ان "​مجلس الوزراء​ وافق على ميزانية تكميلية بقيمة 27.89 مليار بر (877.87 مليون ​دولار​) للسنة المالية 2020/2019 لتمويل إصلاحات اقتصادية.

وشرع آبي، الذي تولى منصبه في 2018، في إصلاحات اقتصادية طموحة محاولاً تحقيق انفتاح أحد أسرع اقتصادات ​أفريقيا​ نموا وأكثرها انغلاقا، وبدأ بالفعل خصخصة قطاعات ​الاتصالات​ والبنوك والسكر.