آبي أحمد يوافق على ميزانية تكميلية بقيمة 877.87 مليون دولار

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان، ان "مجلس الوزراء وافق على ميزانية تكميلية بقيمة 27.89 مليار بر (877.87 مليون دولار) للسنة المالية 2020/2019 لتمويل إصلاحات اقتصادية.
وشرع آبي، الذي تولى منصبه في 2018، في إصلاحات اقتصادية طموحة محاولاً تحقيق انفتاح أحد أسرع اقتصادات أفريقيا نموا وأكثرها انغلاقا، وبدأ بالفعل خصخصة قطاعات الاتصالات والبنوك والسكر.
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