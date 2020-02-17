بوغدانوف يدعو للتقيد بقرارات مجلس الأمن حول ليبيا

أعتبر نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى بلدان ​الشرق الأوسط​ و​إفريقيا​، ​ميخائيل بوغدانوف​ خلال جلسة اللجنة الدولية لتنفيذ ​مؤتمر برلين​ حول ​ليبيا​ في ​ميونخ​، ان "المقترحات التي أعدتها بعثة ​الأمم المتحدة​ للدعم في ليبيا، والتي حددت دائرة اختصاص لجنة المتابعة الدولية لنتائج مؤتمر برلين، تحتاج للتعديل في شكلها المقترح حاليا، نظراً لوجود عدد من المهام التي تعود بشكل حصري إلى صلاحيات ​مجلس الأمن الدولي​، ولا يجوز بتاتا التطاول عليها، وهناك نقاط أخرى مثيرة للجدل في النص، فعلى سبيل المثال، ليس من الواضح على أي أساس ستشارك البعثة في مناقشة القضايا غير المدرجة ضمن صلاحياتها".

وأعرب بوغدانوف عن "أمله في أن يتم هذه المرة، أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، وستسمح الجلسة بالتقدم على طريق ضمان نظام وقف العمليات القتالية وتحقيق تقدم في العملية السياسية، وحل المشكلات الإنسانية الكثيرة في ليبيا"، مشدداً على أنه "يجب أن يتضمن بيان الرؤساء المناوبين للجلسة، الإشارة إلى أن بعثة الدعم الأممية في ليبيا، يجب ألا تنفذ قرارات مؤتمر برلين، بقدر ما تنفذ قرار مجلس الأمن 2510 الذي أيد الأحكام الختامية لهذا المؤتمر".