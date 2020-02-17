الخطوط الجوية الجزائرية تلغي 13 رحلة بسبب إضراب مفاجئ للمضيفين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، قيام مضيفي الطيران بإضراب مفاجئ دون إشعار مسبق، مما أدى إلى إلغاء 13 رحلة. وقد أوضحت الشركة في بيان لها بأن هذه الحركة الاحتجاجية تسببت باضطراب في الرحلات الجوية.
وكان مطار الجزائر الدولي شهد، تذبذبا في الرحلات الجوية نتيجة الضباب الكثيف الذي تشهده العاصمة، وجرى تأخر العديد من الرحلات الداخلية والدولية.
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