الخارجية البريطانية: نعتزم مواصلة العقوبات ضد سوريا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن المملكة المتحدة "تعتزم مواصلة تنفيذ العقوبات ضد سوريا حتى بعد نهاية الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020".
هذا وأعلن المجلس الأوروبي في وقت سابق، "إدراج 8 رجال أعمال سوريين وشركتين على قائمة العقوبات الخاصة بسوريا، بسبب أنشطة تستفيد منها الحكومة السورية".
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