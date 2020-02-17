الخارجية البريطانية: نعتزم مواصلة العقوبات ضد سوريا

أعلنت ​وزارة الخارجية البريطانية​، أن ​المملكة المتحدة​ "تعتزم مواصلة تنفيذ العقوبات ضد ​سوريا​ حتى بعد نهاية الفترة الانتقالية بعد خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ في نهاية عام 2020".

هذا وأعلن ​المجلس الأوروبي​ في وقت سابق، "إدراج 8 رجال أعمال سوريين وشركتين على قائمة العقوبات الخاصة بسوريا، بسبب أنشطة تستفيد منها ​الحكومة السورية​".

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