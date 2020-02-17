أشار ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​، إلى أن ​القوات التركية​ قامت بإنشاء نقطة عسكرية جديدة في قرية "معترم" بالقرب من ​مدينة أريحا​ على طريق ال M4 جنوب مدينة إدلب. كما رصد "المرصد السوري" نقطتين جديدتين للجيش التركي، الأولى في قرية البردقلي الواقعة بين بلدتي سرمدا والدانا شمال إدلب، بينما جرى إنشاء الثانية بالقرب من قرية نحليا شمال مدينة أريحا بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ليرتفع عدد النقاط التركية في منطقة "خفض التصعيد" إلى 36.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش التركي يتمركز بطريق M4 ويرفع نقاطه ل36 بمنطقة خفض التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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