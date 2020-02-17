كنعان يدعو لجنة المال للإجتماع الخميس بحضور وزني وسلامة وصفير

دعا رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النيابيّة النائب ​ابراهيم كنعان​ الى اجتماع للجنة قبل ظهر الخميس المقبل، يشارك فيه وزير المال ​غازي وزني​ وحاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ ورئيس جمعيّة ​المصارف​ ​سليم صفير​، ويحضر "استحقاق اليوروبند بندا رئيسا في الاجتماع، في سياق السعي للتوصل الى القرار الأسلم الذي يجب أن يتّخذه لبنان الرسمي بشأن هذا الاستحقاق المالي، بما يخدم مالية لبنان وسمعته والمودعين على حد سواء".

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