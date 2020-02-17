تساءل عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​عماد واكيم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "ما بال ​الدولة​ الالمانية؟ تارةً تدفع بشركة سيمنز لتقديم حلول للكهرباء وطوراً يقوم عدد من نوابها بالاعتراض على طريقة التلزيم في مشروع ​سد بسري​ وتتهم الادارة اللبنانية ب​الفساد​، هل تريدون ان نعلمكم كيف تكون الادارة كما علمنا غيركم العمل دون ​موازنة​؟ البعض ما زال يسأل هل لديكم اثبات"؟.

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم للسلطات الألمانية: هل تريدون ان نعلمكم كيف تكون الادارة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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