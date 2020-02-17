معلومات الـ"OTV": سيصل وفد الصندوق النقد الدولي في الـ24 ساعة القادمة

أفادت معلومات الـ"OTV" بأن "الاجتماعات لا تزال متواصلة بشأن المواضيع المالية والاقتصادية في ​السراي الحكومي​"، مشيرة الى"انتهاء اجتماع وفد ​البنك الدولي​ مع رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ والذي كان اجتماعا سريّا بعيدا عن الصحافيين".

ولفتت المعلومات الى أن "الاجتماعات المالية اليوم دارت حول موضوع ​الكهرباء​ وموضوع المخصصات المالية، حيث ناقش وفد البنك الدولي ​خطة الكهرباء​ التي أدرجت في ​البيان الوزاري​ مع وزير ​الطاقة​ ريمون عجر"، مشددا على ضرورة وقف الهدر في ملف الكهرباء واعتماد معالجة دقيقة لهذا الملف، وخطة سريعة، ومعرفة كيفية الخروج من هذه ​الأزمة​ بالحلول الفضلى".

وأكدت المعلومات أن "هناك حديث عن وصول وفد من ​صندوق النقد الدولي​ الى ​لبنان​ في ​الساعات​ الـ24 المقبلة، وما سيحمله هو المشورة التقنية على أبواب الاستحقاق المادي ودفع سندات ​اليورو​ بوند، وسيكون هناك حديث عن ما سيؤول اليه قرار الحكومة بهذا الخصوص".