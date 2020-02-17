أفادت معلومات الـ"OTV" بأن "الاجتماعات لا تزال متواصلة بشأن المواضيع المالية والاقتصادية في السراي الحكومي"، مشيرة الى"انتهاء اجتماع وفد البنك الدولي مع رئيس الحكومة حسان دياب والذي كان اجتماعا سريّا بعيدا عن الصحافيين".
ولفتت المعلومات الى أن "الاجتماعات المالية اليوم دارت حول موضوع الكهرباء وموضوع المخصصات المالية، حيث ناقش وفد البنك الدولي خطة الكهرباء التي أدرجت في البيان الوزاري مع وزير الطاقة ريمون عجر"، مشددا على ضرورة وقف الهدر في ملف الكهرباء واعتماد معالجة دقيقة لهذا الملف، وخطة سريعة، ومعرفة كيفية الخروج من هذه الأزمة بالحلول الفضلى".
وأكدت المعلومات أن "هناك حديث عن وصول وفد من صندوق النقد الدولي الى لبنان في الساعات الـ24 المقبلة، وما سيحمله هو المشورة التقنية على أبواب الاستحقاق المادي ودفع سندات اليورو بوند، وسيكون هناك حديث عن ما سيؤول اليه قرار الحكومة بهذا الخصوص".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـ"OTV": سيصل وفد الصندوق النقد الدولي في الـ24 ساعة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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