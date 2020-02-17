سلطات اليابان تلغي الاحتفالات بعيد ميلاد إمبراطورها بسبب "كورونا"

أعلنت سلطات اليابان، أنها ستحد من التجمعات العامة في طوكيو، لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" بما يشمل إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور، وإلغاء مشاركة الهواة في "ماراثون طوكيو".
وأشار بيان البلاط الإمبراطوري، إلى أنه "نظرا للظروف سيتم إلغاء الخطاب، الذي كان من المقرر أن يلقيه الإمبراطور ناروهيتو بمناسبة عيد ميلاده في الـ23 شباط".
وقد أبلغ منظمو ماراثون طوكيو المشاركين من الجمهور العام، الذين سجلوا في السباق الذي سيقام في الأول من مارس المقبل، وعددهم 38 ألفا، أنه لن يسمح لهم بالمشاركة، وسيقتصر السباق على العدائين المحترفين فقط.
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