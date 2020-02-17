اعتبرت نائبة رئيس التيار الوطني الحر مي خريش ان "التحرك الذي دعا التيار الوطني الحر الخميس امام مصرف لبنان هو استكمال للكتاب الذي تم ارساله منذ شهر حول الاموال المنهوبة والمحولة وغيرها، والتي لم يتم الرد عليها".
واكدت خريش في حديث تلفزيوني، ان "التيار الوطني الحر سينزل الى الارض، وما ادراكم اذا قرر التيار الوطني النزول الى الارض، والهدف من تحرك الخميس هو الضغط على مصرف لبنان لمعرفة مصير هذه الاموال".
ولفتت خريش الى التيار ليس شريك مع حاكم مصرف لبنان، ونحن الفريق الوحيد الذي يعارض السياسة المالية الموروثة منذ التسعينات الى اليوم، وهذا الشارع يجب ان يتوحد ضد سياسات المصرف.
كانت هذه تفاصيل خبر خريش: الهدف من الاعتصام امام المصرف المركزي هو الضغط لمعرفة مصير الاموال المحولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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