روني لحود: مسألة تخفيض الفوائد على قروض الاسكان قيد الدراسة

اشار مدير عام المؤسسة العامة الاسكان ​روني لحود​ الى أن "​المؤسسة العامة للاسكان​ تتعاون مع ​المصرف المركزي​ لتخفيض الفوائد على الاسكان، الا أنها لم تحدد بعد النسبة التي ستخفض فيها ​الفائدة​"، مؤكدا أن "هناك توجه الى التخفيض".

ولفت لحود في حديث تلفزيوني، الى أن "هناك قروض قد أعطيت عبر المؤسسة العامة للاسكان، حيث أن المقترضين فيها يدفعون راس ​المال​ فقط والمؤسسة العامة للاسكان تدفع عنهم الفوائد، الى أن تحدد الفائدة أو تخفض، عندها سيدفع المقترضين الفوائد الى المؤسسة بنسبة أقل".