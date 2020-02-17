روني لحود: مسألة تخفيض الفوائد على قروض الاسكان قيد الدراسة

اشار مدير عام المؤسسة العامة الاسكان روني لحود الى أن "المؤسسة العامة للاسكان تتعاون مع المصرف المركزي لتخفيض الفوائد على الاسكان، الا أنها لم تحدد بعد النسبة التي ستخفض فيها الفائدة"، مؤكدا أن "هناك توجه الى التخفيض".
ولفت لحود في حديث تلفزيوني، الى أن "هناك قروض قد أعطيت عبر المؤسسة العامة للاسكان، حيث أن المقترضين فيها يدفعون راس المال فقط والمؤسسة العامة للاسكان تدفع عنهم الفوائد، الى أن تحدد الفائدة أو تخفض، عندها سيدفع المقترضين الفوائد الى المؤسسة بنسبة أقل".
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