قائمقام جبيل بحثت مع نحالين التعديات على الاعشاب مصدر غذاء النحل

استقبلت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري في مكتبها بالسرايا، وفدا من ​المخاتير​ النحالين في ​القضاء​ برئاسة رئيس رابطة المختارين ​ميشال جبران​، وتم البحث في موضوع التعديات التي تطال أعشاب الزعتر والقويسة والتي تعتبر من مصادر الغذاء الأساسي للنحل، والتي تتعرض للقطع بشكل جائر وعشوائي وغير قانوني لهدف تجاري.

وقد ذكرت مرعي بإيعازها سابقا للبلديات و​القوى الأمنية​ بضرورة التشدد في قرارات ​وزارة الزراعة​ التي وردت وفق الأصول من الوزارة بهذا الموضوع، كما طلبت إعادة تعميمه والتذكير به للقوى الأمنية، ​الشرطة البلدية​ وحراس الأحراج ويتعلق باستثمار وتصدير الزعتر والقصعين، فالقانون ينص على أنه "يلاحق كل من يقوم بمخالفة أي مادة من المواد السابقة ويحال الى المراجع القضائية المختصة، ويكلف أفراد ​قوى الأمن الداخلي​ وحراس الأحراج و​الصيد​ و​البلديات​ بمراقبة المخالفات وتنظيم ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين مع سحب الرخصة من المخالفين وعدم إعطائهم أي رخصة جديدة لمدة سنة"، واعدةً بإيصال هذه المطالب بالتشدد لحماية النحالين من أبناء القضاء، كما حماية الثروة النباتية والتنوع الحيوي في المنطقة.

وأشار رئيس الرابطة ميشال جبران خلال اللقاء الى أن "هذه المطالب هي صرخة كافة أهالي القضاء، بحيث يتلقى المخاتير شكاوى المواطنين بشكل يومي بهذا الخصوص، ويضمون صوتهم الى صوت القائمقام بالتشدد بتطبيق القوانين خاصة في البلدات التي لا بلديات فيها".