قاطيشا: وين المسؤول؟

لفت النائب وهبه قاطيشا، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، الى أنه "‏عندما يتحول مرفأ طرطوس في ​سوريا​ بابا للاستيراد إلى ​لبنان​، تستفيد سوريا ويثرى المهربون ​اللبنانيون​ المحميون من أصحاب النفوذ في سوريا ولبنان، وتفتقر ​الدولة اللبنانية​ ومعها الشعب اللبناني"،سائلا "وين المسؤول؟"

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