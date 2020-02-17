عروس داعش بدون النقاب الأسود

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نصر المجالي: ظهرت شاميما بيغوم الملقبة بـ(عروس داعش) لأول مرة في صورة بدون النقاب الأسود المعتاد وهي ترتدي وشاح رأس كستنائي، وسروال جينز كما وضعت أحمر الشفاه مع زينة للأنف وذلك في خيمة اللجوء المؤقتة في مخيم الروج (الكردي) في شمال سوريا.

وبدت شاميما في برنامج وثائقي خاص ستبثه على شبكة ABC News الأميركية هذا لأسبوع حول المعسكرات والسجون في خيمتها وكأنها جالسة في غرفة معيشة في منزل في إنكلترا، وتم تجهيز الخيمة وتزيينها استعدادا لعيد العشاق (Valentine's Day).

تدفئة وكهرباء

وقال تقرير لصحيفة (ديلي ميل) نشرته يوم الاثنين إن التلميذة اللندينة شاميما (20 عاما) تعيش سوية مع المعتقلة الأميركية الكندية كيبرلي بولمان، في الخيمة التي تحتوي على التدفئة والكهرباء وتلفزيون مع قنوات فضائية وأجهزة الطهي.

عروس داعش وزميلتها الاميركية الكندية تتحدثان لمراسل (ABC)

وتم تصوير شاميما البنغالية الأصل، التي استندت بريطانيا جنسيتها بسبب حملها لجنسية بنغلادش فضلا عن دواعي الأمن القومي، دون البرقع الأسود المعتاد لها، والذي تم حظره في المخيم كجزء من محاولات لإبعاد النساء والأطفال عن آثار التطرف.

ولوحظ أن خيمة شاميما التي غادرت المملكة المتحدة مع اثنين من صديقاتها في المدرسة سلطانة وأميرة عباسي قبل خمس سنوات للانضمام إلى الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا على العلم البريطاني.

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ضربة قضائية

وكانت عروس داعش التي تلقت ضربة بليغة يوم 8 فبراير بخسارة معركتها امام القضاء البريطاني، الذي جدد التأكيد على قراره بحرمانها من الجنسية البريطانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وكانت محكمة الاستئناف برئاسة القاضية، إليزابيث لينغ، أصدرت حكمها، مشددة على أن قرار حرمانها من الجنسية البريطانية الذي اتخذه وزير الداخلية البريطاني السابق، ساجد جاويد، بحق شاميما لم يجعلها عديمة الجنسية، حيث أنها من أصول بنغالية، وبالتالي فإنها بموجب القانون البنغلاديشي، لا يمكن أن تصبح بلا جنسية.

الداعشيتان السابقتان في خيمتهما في مخيم الروج

وخلصت المحكمة إلى أن شاميما بيغوم "وضعت نفسها في هذا الموقف كنتيجة لخياراتها الخاصة، ولأفعال الآخرين، لكن ليس بسبب أي شيء قامت به وزارة الداخلية البريطانية".

وفي هذا السياق، نفت بنغلاديش أن تكون شميمة قد طلبت الجنسية البنغالية.