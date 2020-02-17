وهبي يؤُجل اجتماع مكتبه السياسي إلى ما بعد استقباله من طرف الملك

أرجأ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، ترتيبات دورة المجلس الوطني، التي ستصادق على تركيبة مكتبه السياسي الجديد، إلى ما بعد استقباله من لدن الملك محمد السادس.

وقال مصدر مطلع لـ«أخبار اليوم» إن وهبي أرجأ الكثير من الترتيبات في حزبه إلى ما بعد هذا الاستقبال الذي يحظى به عادة زعماء الأحزاب الرئيسة في البلاد. ومن بين هذه الترتيبات تلك المتعلقة بإدارة الحزب، حيث كان يرتقب أن يباشرها وهبي، لكنه لم يفعل.

ومن المتوقع أن يجري تغييرات كثيرة في الإدارة العامة للحزب، التي كان بعض أعضائها فاعلين في الأزمة بجانب الأمين العام السابق، حكيم بنشماش. ومازالت قائمة المكتب السياسي لم تتضح بعد، فيما رفض وهبي أن يشكله وفق أي توافقات مع خصومه السابقين.