فيديو: يونس الميموني
قال عامل نظافة، اليوم الاثنين، بطنجة، إنه تعرض لاعتداء بالضرب من طرف شخصين خلال مزاولته لعمله في إحدى أحياء المدينة.
وكشف العامل لـ”اليوم24″ أنه شعر بـ”الحكرة” بعدما قام شخصين يركبان على متن عربة “تريبورتور” بسبه والاعتداء عليه بالضرب بواسطة آلة حادة وسكين، لا لشيء سوى لأنه طلب منهم التوقف لثواني لكي يقوم بجمع الأزبال المتراكمة في أحد الأحياء.
وطالب المتحدث من المصالح الأمنية بطنجة، حماية عامل النظافة، من الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها من قبل بعض الأشخاص خلال القيام بعملية جمع النفايات من أحياء وشوارع المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر عامل نظافة يحكي تفاصيل الاعتداء عليه: تعرضت للضرب من طرف شخصين خلال قيامي بعملي وأشعر بـ “الحكرة”-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.