عامل نظافة يحكي تفاصيل الاعتداء عليه: تعرضت للضرب من طرف شخصين خلال قيامي بعملي وأشعر بـ “الحكرة”-فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال عامل نظافة، اليوم الاثنين، بطنجة، إنه تعرض لاعتداء بالضرب من طرف شخصين خلال مزاولته لعمله في إحدى أحياء المدينة.

وكشف العامل لـ”اليوم24″ أنه شعر بـ”الحكرة” بعدما قام شخصين يركبان على متن عربة “تريبورتور” بسبه والاعتداء عليه بالضرب بواسطة آلة حادة وسكين، لا لشيء سوى لأنه طلب منهم التوقف لثواني لكي يقوم بجمع الأزبال المتراكمة في أحد الأحياء.

وطالب المتحدث من المصالح الأمنية بطنجة، حماية عامل النظافة، من الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها من قبل بعض الأشخاص خلال القيام بعملية جمع النفايات من أحياء وشوارع المدينة.