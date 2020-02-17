الفلكي عياش يكشف عن الحالة الجوية خلال النصف الثاني من فبراير الجاري 

الإثنين 17 فبراير 2020

أفاد الفلكي، محمد عياش، اليوم الاثنين، بإستمرار الأجواء الربيعيةِ المُعتدله والدافئة نسبياً مع الفترة الجوية من النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.



وأضاف عياش في بلاغ صحفي "مع مُعدل درجات حراره صغرى مُتوقعه وفقاً لِبيانات نماذج الطقس العدديه،عند حدود (8° إلى 15°) على المرتفعات الجبليه، وعند (12° إلى 19°) على الهضاب والمناطق الصحراويه، و (21° إلى 25°) على السهول والمناطق الساحليه.

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وتابع "فيما تكون توقعات هطول الأمطار ضئيلة ومحدودة على بعض المناطق من السهول والسواحل الغربية والجنوبيةِ الشرقية، وذلك خلال الفترة من (الخميس 20/فبراير، وحتى الثلاثاء 25/فبراير).