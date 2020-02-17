شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" : كورونا أقل قتلا من سارس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت متظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" داخل الصين بلغت 70635 حالة، من بينها 1772 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات خارج الصين بلغت 694 إصابة بالفيروس في 25 دولة وقعت من بينها 3 وفيات .

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف أن الصين شهدت خلال الساعات ال24 الماضية 2051 حالة إصابة جديدة تم الكشف عنها بالتحاليل المخبرية وكذلك بالأشعة، وأن 94 % من الحالات في إقليم هوبيه .

وأوضح أن المنظمة تشهد الآن المزيد من المعلومات عن الفيروس الجديد، مع ورود المزيد من المعلومات والبيانات والإحصاءات من الصين ، بما سيساعد المنظمة في صياغة إرشاداتها للدول، وأن المعلومات الواردة أفادت أن "كوفيد 19" أقل قتلا للمصابين عن الفيروسات السابقة مثل سارس وإنفلونزا الطيور والخنازير، حيث إن نسبة الوفيات 2 % ، وأن احتمالات وفاة المصاب تزداد كلما كبر عمره، وأن 14 % من الإصابات تؤدي إلى الالتهاب الرئوي، وأن 5 % من المصابين كانوا يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي قبل الإصابة .

وأكد أن هذه المعلومات ملأت بعض الثغرات، وأن فريق الخبراء الدولي الذي يعمل الآن مع نظرائه في الصين سيعمل على ملء بقية الثغرات .

وأضاف أن المنظمة تعمل بشكل وثيق مع دول العالم ، وتزودها بما يلزم من تدريب العاملين الطبيين ، والإرشادات ، وكيفية اتباع أثر وخط سير الفيروس ، ومعدات الوقاية للتشخيص والتحاليل والعلاج.