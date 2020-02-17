شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

وهنأ العاهل البحريني خلال اللقاء الدكتور الحجرف بمناسبة تعيينه أمينًا عامًا لمجلس التعاون، متمنيًا له ولجميع العاملين في الأمانة العامة كل التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله.

وأشاد الملك حمد بالإنجازات المهمة التي تواصل تحقيقها مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يلبي تطلعات دول المجلس وشعوبه الشقيقة ويرسخ دعائم الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

بدوره، عبر الحجرف عن بالغ شكره وتقديره لملك البحرين، مؤكدًا حرصه على بذل كل الجهود في سبيل تعزيز وتطوير علاقات الشراكة والتعاون الوثيقة بين دول الخليج العربية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن الخليجي.