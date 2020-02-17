شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 45 في تفجير انتحاري جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في تفجير انتحاري أصاب سيارة للشرطة في جنوب غرب باكستان الاثنين.

ووقع التفجير في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان المتاخم لأفغانستان وإيران، ومن بين القتلى شرطيان.

وقال مسؤول في المستشفى الأهلي في كويتا لرويترز "استقبلنا عشر جثث حتى الآن و35 مصابا".

وأكد مسؤول بارز بالشرطة مقتل اثنين من أفرادها في التفجير.

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وقال عبد الرزاق شيما قائد الشرطة في كويتا للصحفيين إن المفجر الانتحاري كان يريد استهداف تجمع لجماعة دينية لكنه فجر نفسه عندما طلبت منه الشرطة التوقف.

وفي الشهر الماضي قُتل 13 شخصا في كويتا عندما هز انفجار مسجدا خلال صلاة العشاء.

ويمثل إقليم بلوخستان الغني بالمعادن الجزء الأساسي من (ممر الصين باكستان الاقتصادي) الذي هو ضمن مشروع بكين الضخم (الحزام والطريق).

وتسبب العنف في بلوخستان في زيادة المخاوف بشأن أمن مشروعات مثل خط مزمع للطاقة من غرب الصين إلى ميناء جوادار في جنوب باكستان.