أعلنت الدنمارك اليوم الاثنين، أنها ستعيد جنودها إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية بالعراق مطلع شهر مارس المقبل، لاستئناف تدريب قوات الأمن العراقية على قتال تنظيم "داعش".
من جهتها، أكدت وزيرة الدفاع ترين برامسن في بيان، أنه "في الحرب ضد الإرهاب من المهم ألا يصبح العراق مرة أخرى مرتعا لتجنيد وتدريب الإرهابيين".
وقالت: "لذلك من المهم أن نستأنف تدريب أفراد الأمن العراقيين ليكون بإمكانهم على المدى الطويل الحفاظ على الأمن في العراق بأنفسهم".
ونقلت الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي الشهر الماضي، معظم عسكرييها، والبالغ تعدادهم 130 فردا من قاعدة "عين الأسد" الجوية، بسبب مخاوف أمنية في أعقاب هجوم صاروخي إيراني على القاعدة.
والوحدة العسكرية الدنماركية في القاعدة جزء من التحالف الدولي لقتال تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر الدنمارك تعلن إعادة جنودها إلى قاعدة 'عين الأسد' في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.