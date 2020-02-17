الدنمارك تعلن إعادة جنودها إلى قاعدة 'عين الأسد' في العراق

وقالت وزارة الدفاع الدنماركية، إن "الوضع الأمني لا يختلف الآن عما كان عليه قبل الهجوم، وإن هذا هو السبب في أن عودة جنودنا إلى القاعدة لن تكون محفوفة بالمخاطر".

من جهتها، أكدت وزيرة الدفاع ترين برامسن في بيان، أنه "في الحرب ضد الإرهاب من المهم ألا يصبح العراق مرة أخرى مرتعا لتجنيد وتدريب الإرهابيين".



وقالت: "لذلك من المهم أن نستأنف تدريب أفراد الأمن العراقيين ليكون بإمكانهم على المدى الطويل الحفاظ على الأمن في العراق بأنفسهم".

ونقلت الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي الشهر الماضي، معظم عسكرييها، والبالغ تعدادهم 130 فردا من قاعدة "عين الأسد" الجوية، بسبب مخاوف أمنية في أعقاب هجوم صاروخي إيراني على القاعدة.

والوحدة العسكرية الدنماركية في القاعدة جزء من التحالف الدولي لقتال تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.