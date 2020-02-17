تدريب بحري "مصري- فرنسي" بمشاركة صائدات الألغام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بمنطقة تدريب اللنشات والصائدات بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

وتضمن التدريب، وفقا لبيان القوات المسلحة المصرية، تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها إزالة الألغام بالبحر، وتحييد الألغام باشتراك عناصر من القوات الخاصة البحرية، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية والعناصر المشاركة على تنفذ المهام.





التدريب الذي شاركت فيه صائدة الألغام المصرية (البرلس)، ونظيرتها الفرنسية عقب إنتهاء زيارتها الناجحة لميناء الأسكندرية، جاء في ظل توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الصديقة.

وتأتي التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وبما يساهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والإستقرار البحري بالمنطقة.