السباق إلى البيت الأبيض.. ساندرز يهدد ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز بولاية نيوهامشير في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في السباق لاختيار مرشح ديمقراطي يواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، أواخر العام الجاري.

ولد بيرني ساندرز في 8 سبتمبر عام 1941 في بروكلين في نيويورك، والداه من المهاجرين اليهود من بولندا، ودرس الابتدائية في نيويورك ثم أكمل دراسته الثانوية في نيويورك، والتحق بكلية بروكلن التابعة لجامعة مدينة نيويورك، ولكنه انتقل منها بعد سنة واحدة إلى جامعة شيكاغو، و تخرج حاملاً درجة بكالوريوس في العلوم السياسية.

ديمقراطي اشتراكي مؤيد لحقوق العمال بدأت حياته المهنية في السياسية عام 1971 كعضو في حزب اتحاد الحرية.. في عام 1981، انتخب عمدة برلنغتون، وبسبب نجاح برامجه حقق شعبية كبيرة وأعيد انتخابه كمحافظ ثلاث مرات متتالية.

في عام 1990، فاز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي ، وبقي فيه 16 عاماً حتى أنتُخب عضوًا في مجلس الشيوخ، عام 2006، وتم إعادة انتخابه سنة 2012.

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يدعو في برامجه إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة ، والإجازة الوالدية المدفوعة الأجر، ومجانية التعليم العالي.. ويؤيد خفض الإنفاق العسكري، والسعي إلى المزيد من الدبلوماسية والتعاون الدولي.

في 19 فبراير 2019 بدأ حملته لرئاسة الولايات المتحدة لعام 2020 عن طريق البريد الإلكتروني.. جمع ساندرز في الساعات الـ24 الأولى من إعلانه 6 ملايين دولار، ثم جمعت حملته خلال الربع الأول من عام 2019 أكثر من 18.2 مليون دولار، وفي الربعين الثاني والثالث ، 18 مليون دولار، و25.3 مليون دولار على التوالي.

إذا تمكن ساندرز من هزيمة ترامب في الانتخابات، سيكون أول رئيس يهودي للولايات المتحدة، والرئيس السادس الذي ولد في ولاية نيويورك، وأكبر رئيس أمريكي يشغل المنصب في سن الـ79 عاما.