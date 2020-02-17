"الكاف" يفتح باب الترشح لاستضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باب الترشح لاستضافة المباراة النهائية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية خلال الموسم الحالي 2019-2020.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن، في وقت سابق، تغيير نظام نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ليُقاما من مباراة واحدة، بعد أن كان النظام قائما على إقامة مباراتين للذهاب والإياب على مدار السنوات الماضية.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" صورة لخطاب مُرسل من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى جميع الدول الأعضاء بتاريخ 11 فبراير/شباط الجاري، يخطرهم فيه بفتح باب الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

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وطالب "الكاف" الدول الراغبة في الاستضافة بتقديم الملف الخاص بها، على أن يشمل الملاعب وتسهيلات ظروف التدريبات وإقامة الفرق، بالإضافة إلى خطاب ضمان حكومي.





وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 20 فبراير/شباط الحالي موعدا نهائيا لاستقبال الملفات الخاصة من الدول الراغبة في الاستضافة.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت في وقت سابق إلى أن مصر والمغرب هما الدولتان الأقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن تدخل رواندا على قائمة الدول المرشحة من قبل "الكاف".

وتُقام مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية يوم 24 مايو/أيار المقبل، قبل 5 أيام من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 29 من الشهر نفسه.