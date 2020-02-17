شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك سلمان ورئيس إريتريا يبحثان قضايا المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الإثنين، مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، العلاقات الثنائية بين البلدين.



وتم خلال جلسة المباحثات، بحث مستجدات الأحداث في القرن الأفريقي والمنطقة.

كما تم خلال الجلسة تأكيد أهمية ودور مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في تنمية وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات.

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