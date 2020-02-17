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طلاب طهران يهتفون: الشعب غارق في الفقر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

عرضت فضائية «روسيا اليوم» أمس، مقطع فيديو مظاهرات احتجاجية بالعاصمة الإيرانية طهران، حيث تجمع العشرات من الطلاب في جامعة «أمير كبير» وسط العاصمة الإيرانية طهران أمس الأول، للاحتجاج والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في 21 فبراير الحالي.

وردد الطلاب هتافات «الشعب غارق في الفقر، وهؤلاء يفكرون في جمع

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الأصوات»، و»لا للتصويت، نعم لمقاطعة الانتخابات».

ورفعوا شعارات تذكر بضحايا احتجاجات العام الماضي، وأخرى مناهضة للحرس الثوري تقول «أيها الحرس الثوري أنت قاتلنا»، «لا تقل لي مثير الفتنة أنت مثير الفتنة أيها الظالم»، و»نموت ونأبى المذلة».

وشهدت الحملة الانتخابية في البلاد بداية خجولة، حيث غابت التجمعات وملصقات المرشحين الـ7 آلاف على غير العادة.