شكرا لقرائتكم خبر

ضربات الجيش اليمني تسقط حارسي عبدالملك الحوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الجوف

شنت قوات الجيش الوطني اليمني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية هجوما واسعا على مواقع الميليشيات الحوثية الموالية لإيران في محافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثي.

وأكد قائد اللواء الثالث عاصفة، اللواء محمد العجابي أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات في تخوم جبل العقيم المطل على جبال «المسطبة والمروي» وتدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيات.

وأشار إلى أن طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات للميليشيات الإرهابية القادمة من مديرية الظاهر، وأسفر ذلك عن تدمير عربتين وقتل جميع من كانوا عليهما.

وفي جبهة الجوف المشتعلة للأسبوع الرابع على التوالي لقي أكثر من 18 عنصرا حوثيا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح مختلفة، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني بمحافظة الجوف. وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ولقي ثلاثة من قيادات ميليشيات الحوثي مصرعهم خلال اليومين الماضيين في مواجهات مع الجيش اليمني في محافظة الجوف.

وذكرت مصادر ميدانية أن المعارك التي اندلعت خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل العشرات من الميليشيات، أبرزهم القيادي الحوثي حسن الجرادي، الحارس الشخصي لزعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، ومصرع حفيد الإمام محمد حميدالدين، ويعمل أيضا حارسا شخصيا لزعيم الحوثيين، إضافة إلى القيادي العسكري المُكنى أبو طه المنبهي، أحد القيادات العسكرية التي تلقت تدريباتها في إيران، وقائد اللواء 417 حرس حدود التابع للميليشيات الحوثية.

Advertisements

إلى ذلك أكد محافظ الجوف اليمنية، اللواء أمين العكيمي، أن قوات الجيش تحقق انتصارات كبيرة على الميليشيات الحوثية في مختلف المواقع والجبهات. وقال «إن معركة الجيش الوطني اليوم في نطاق محافظة صنعاء»، مشيرا إلى «أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في السلسلة الجبلية جنوب غرب الغيل، وجبال المقاطع المحاذية لجبال يام التابعة لصنعاء، إضافة إلى مواقع المحزمات المطلة على مديرية مجزر بمأرب».

مشاهدات يمنية

• ميليشيات الحوثي تفرج عن العميد ركن خالد عبدالله خليل رئيس عمليات المنطقة العسكرية الخامسة سابقا

• نقابة الصحفيين تدين التحريض ضد الصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد

• مسلحون مجهولون يغتالون أبوراغب السعدي مسؤول النقاط الأمنية بالقطاع الشرقي للحزام الأمني بعدن

• ميليشيات الحوثي تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق سيطرتها

• مقتل وجرح عدد من المدنيين في قصف حوثي على قرية حمر أبوهدال بالضالع